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Ordu Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 02 Kasım 2026 tarihi itibarıyla hava durumu değişiyor. Kapalı ve yağışlı bir hava, günlük yaşamı etkileyecek. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında dalgalanırken, yüksek nem oranı bunaltıcı hissiyat oluşturuyor. Dışarıda olmayı planlayanların şemsiye ve uygun giysilerle hazırlıklı olmaları gerekiyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık düşüşü bekleniyor. Hava koşulları, ulaşımda aksaklıklara neden olabilir. Seyahat planlarını buna göre düzenlemek önemli.

Ordu Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

02 Kasım 2026 tarihi itibarıyla Ordu'da hava durumu değişiyor. Kış mevsimi yaklaşıyor. Bugün genel olarak kapalı bir hava hakim. Gün içerisinde sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Havanın nem oranı yüksek. Bu durum gün boyunca bunaltıcı hissettirebilir. Öğle saatlerinden itibaren yer yer hafif yağışların olması bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında dalgalanacak.

Bu hava durumu dışarıda olanlar için dikkatli olunması gereken bir durum yaratıyor. Bugünkü hava için şemsiyenizi yanınıza almanız iyi olur. Dışarıda uzun süre kalmayı planlıyorsanız, üzerlik giysisi ya da su geçirmez palto almak akıllıca olabilir. Böylece ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olursunuz.

Önümüzdeki günlerde Ordu'daki hava durumu biraz daha soğuyacak. Hafta içinde sıcaklıkların 15 ile 18 derece arasında olması tahmin ediliyor. Hafif yağışların etkili olacağı günlerde rüzgarın da artacağı anlaşılıyor. Temizlik ve sağlık açısından dışarıda vakit geçirmeyi tercih edenler, yağışlı günler için planlarını erteleyebilirler. Bu hava koşulları trafik ve ulaşımda aksaklıklara yol açabilir. Seyahat planlarınızı buna göre yapmalısınız.

Ordu’nun güncel hava durumu kapalı ve yağışlı. Bu durum günlük yaşamı etkileyecek. Dışarıda olmayı düşünenlerin dikkatli olması önem taşıyor. Hava koşullarına uygun giyinmeleri kış mevsiminin zorlu şartlarıyla başa çıkmalarına yardımcı olur. Sağlıklı ve huzurlu günler için hava durumu tahminlerini takip etmek faydalı olacaktır.

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hava durumu Ordu
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