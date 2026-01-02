HABER

Ordu Hava Durumu! 02 Ocak Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu değişken özellikler gösterecek. Ünye'de sıcaklık 3 ile 5 derece arasında olurken, hafif kar yağışı bekleniyor. Kabadüz'de ise sıcaklık -2 ile 0 derece arasında değişecek ve orta şiddette kar yağışı öngörülüyor. Nem oranı %89 civarında kalırken, dikkatli olmak ve kış şartlarına uygun giyinmek önemli. Seyahatlerde araçların kar lastikleri ile donatılması gerekiyor.

Doğukan Akbayır

Ordu'da 2 Ocak 2026 Cuma günü hava durumu farklı noktalar için değişkenlik gösterecek. Ünye'de sıcaklık 3 ile 5 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. Nem oranı %89 civarında olacak. Kabadüz'de ise sıcaklık -2 ile 0 derece arasında değişecek. Orta şiddetli kar yağışı tahmin ediliyor. Nem oranı %99 seviyelerinde olacağı bildiriliyor.

Genel olarak 2 Ocak'ta Ordu'da sıcaklık 3 ile 5 derece arasında değişecek. Hava hafif kar yağışlı kalacak. Nem oranı %89 civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 4 ile 7 derece arasında değişim gösterecek. Yine hafif kar yağışı ve %89 nem bekleniyor.

Bu hava koşullarında kar yağışlı günlerde dikkatli olmak gerekiyor. Seyahat sırasında yolda dikkatli olunmalı. Araçlar kar lastikleriyle donatılmalı. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak önemli. Kat kat giyinmek ve dışarıda uzun süre kalmaktan kaçınmak faydalı olacaktır.

