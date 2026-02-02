HABER

Ordu Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 2 Şubat Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve sıcaklık 9 ile 17 derece arasında değişecek. 3 Şubat Salı günü hava sıcaklığı 4 ile 9 derece arasında olacak ve kar geçişleri görülebilir. 4 Şubat Çarşamba günü 1 ile 7 derece arasında soğuk bir hava bekleniyor. 5 Şubat Perşembe ise sıcaklık 7 ile 12 dereceye yükselecek. Hava koşullarına uygun giyinmek ve seyahat planlarını yapmak önemli.

Taner Şahin

Ordu'da 2 Şubat Pazartesi 2026 günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 9 ile 17 derece arasında değişecek. Nem oranı %68 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise 18 km/saat seviyelerinde seyredecek. Gün doğumu saati 07:41'dir. Gün batımı saati ise 17:50 olarak hesaplanmıştır.

3 Şubat Salı günü hava sıcaklığı 4 ile 9 derece arasında olacak. Yağmur ile kar geçişleri görülebilir. 4 Şubat Çarşamba günü hava sıcaklığı 1 ile 7 derece arasında değişecek. Bulutların arasından güneş ara ara görünebilir. 5 Şubat Perşembe günü hava sıcaklığı 7 ile 12 derece arasında olacak. Daha sıcak bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Yağmurlu günlerde su geçirmeyen kıyafetler tercih edilmelidir. Rüzgarlı günlerde ise şemsiye yerine su geçirmeyen mont kullanmak daha pratik olacaktır. Seyahat planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almanız önemlidir. Olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için önlem almak gereklidir.

