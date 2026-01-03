HABER

Ordu Hava Durumu! 03 Ocak Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 3 Ocak 2026 tarihinde hava durumu değişkenlik gösterecek. Güneşli havanın etkili olacağı Fatsa'da sıcaklık 20 derece civarında hissedilecek. Önümüzdeki günler ise hava sıcaklığının 13 ile 16 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yüksek nem oranı nedeniyle hava biraz rahatsız edici olabilir. Açık hava etkinlikleri için plan yaparken, hava koşullarını ve olası hafif yağışları dikkate almakta fayda var.

Ufuk Dağ

Ordu'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Fatsa'da hava sıcaklığının 20 derece civarında olması bekleniyor. Perşembe günü ise sıcaklık 14 derece civarında olacak. Bu durum, Ordu'da farklı hava koşullarının etkili olacağını gösteriyor.

Bugün Ordu'da hava genellikle güneşli geçecek. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Ancak nem oranı yüksek olduğu için hava biraz daha nemli hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava sıcaklıkları 13 ile 16 derece arasında seyredecek. Bu dönemde hava parçalı bulutlu olacak. Zaman zaman hafif yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza bir yağmurluk almanız faydalı olacaktır.

Yüksek nem oranı nedeniyle hava daha nemli hissedilecek. Bu durum hassas bünyeler için rahatsızlık verebilir. Nemli havalarda açık hava etkinliklerini planlamadan önce bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

Sonuç olarak Ordu'da 3 Ocak 2026 Cumartesi günü güneşli ve sıcak bir hava olacak. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar düşecek ve hafif yağışlar görülebilecek. Hava koşullarını dikkate alarak planlarınızı yapmanız önemlidir.

