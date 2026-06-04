Ordu Hava Durumu! 04 Haziran Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 4 Haziran 2026 Perşembe günü, hava durumu oldukça keyifli. Gün boyunca hava güneşli olacak. Sıcaklık 20 ile 26 derece civarında seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 14 derece olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 19 dereceye yükselebilir. Akşam saatlerinde sıcaklık 16 derece civarına düşecek. Rüzgar hafif esecek. Gün boyunca rüzgar hızı 4 ile 13 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %81 ile %97 arasında olacak. Gün doğumu saati 04:57. Gün batımı saati ise 19:56 olarak tahmin ediliyor.

Ordu'daki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Güneşli hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal koşullar sunuyor. Yüksek nem oranı, hassas bünyeler için dikkat edilmesi gereken bir durum. Nemden etkilenmemek için önlem almak önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde sürecek. 5 Haziran Cuma günü sıcaklık 14 ile 25 derece arasında olacak. 6 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 13 ile 23 derece arasında seyredecek. 7 Haziran Pazar günü ise sıcaklık 13 ile 25 derece arasında kalacak. Bu dönem boyunca hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu güzel havadan faydalanmak için açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Yine yüksek nem oranına dikkat etmek gerekli. Bol su içmek ve serin ortamlarda vakit geçirmek faydalı olacak.

Ordu'da hava durumu çok güzel. Açık hava etkinlikleri için uygun koşullar var. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu bekleniyor. Yüksek nem oranı nedeniyle su tüketimine dikkat etmek önemli. Serin ortamlarda vakit geçirmek de faydalı olacaktır.