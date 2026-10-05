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Ordu Hava Durumu! 05 Ekim Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 05 Ekim 2026'da hava durumu, değişkenlik gösteriyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 dereceyi bulurken, gün içinde 22 dereceye çıkması bekleniyor. Yüksek nem oranıyla birlikte hafif yağışlar, akşam saatlerinde artış gösterecek. Seyahat edenler için uçuşlarda olumsuz etkiler yaşanabilir. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar 18-21 derece arasında değişecek, bu nedenle dış mekan aktiviteleri için uygun hazırlık yapılması öneriliyor.

Ordu Hava Durumu! 05 Ekim Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Ordu'nun 05 Ekim 2026 tarihli hava durumu, Karadeniz ikliminin etkilerini hissediyor. Bugün hava durumu oldukça değişken. Sabah saatlerinde sıcaklık 19 derece civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 22 dereceye kadar çıkabilir. Yerel halkın alıştığı nem oranı, yine yüksek seyredecek. Dışarıda serin hissetmek için uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Gün ortasında hafif yağışlı hava başlayacak. Akşam saatlerine doğru bu durum belirgin hale gelecek. Yürüyüşe çıkmayı düşünenler için zorluklar yaratabilir. Uluslararası Ordu-Giresun Havaalanı’nda iniş ve kalkışlarda olumsuz etkiler yaşanabilir. Bu, seyahat edenler için önemli bir konudur.

Önümüzdeki günlerde hava durumu nasıl olacak? Genel tahminler kısmen bulutlu bir hava öngörüyor. 06 Ekim’de sıcaklıkların 20 - 21 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bu tarihlerde gün ışıltısının yanı sıra yer yer hafif yağışlar da olabilir. Özellikle 07 Ekim’de hava biraz daha karamsar görünüyor. Sıcaklık 18 - 20 derece arasında olacak. Şehrin atmosferi daha kapalı hale gelebilir. Dış mekan aktiviteleri planlayanlar dikkatli olmalıdır.

Hava koşullarına hazırlıklı olmak büyük önem taşıyor. Hava durumunu takip etmek faydalı olacaktır. Aniden bastırabilecek yağmur için önceden tedbir alınmalıdır. Dışarı çıkmadan önce hava durumu raporunu kontrol etmelisiniz. Gerekirse uygun giysilerle hazırlıklı olun. Misafirlikte veya açık havada yapacağınız aktivitelerde de esnek bir program yapmanızda fayda vardır.

Ordu'da hava durumunu yakından takip etmek önemli. Bu, günlük yaşamda ve seyahatlerinizde konforlu bir deneyim sağlar. Havanın belirsizliklerini avantaja çevirmek için güncel bilgilerle hareket etmek gerekiyor. Ordu'nun doğal güzelliklerinde keyifli anlar geçirmek mümkündür.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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