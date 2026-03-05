HABER

Ordu Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 5 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu ılıman ve değişken olacak. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 12 derece arasında seyredecek. Sabah kısmen güneşli havada, öğleden sonra bulutlanma artacak. Gelecek günlerde de hava koşulları değişkenliğini sürdürecek. 6 Mart Cuma'da kısa süreli sağanak, 7 Mart Cumartesi ise kar ve yağmur karışımı bekleniyor. Dışarıda bulunurken yanınıza şemsiye almayı unutmayın.

Seray Yalçın

Ordu'da 5 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu ılıman olacak. Değişken koşullar hakim olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 10 ile 12 derece arasında seyredecek. Sabah kısmen güneşli bir hava var. Öğleden sonra ise bulutlanma artacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 4 ile 6 dereceye düşecek.

Gelecek günlerde Ordu'da hava durumu değişkenliğini sürdürecek. 6 Mart Cuma günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 12 derece arasında gerçekleşecek. 7 Mart Cumartesi günü kar ve yağmur karışımı hava koşulları etkili olacak. Sıcaklıklar 4 ile 8 derece arasında değişecek. 8 Mart Pazar günü çok bulutlu bir hava olacak. Sıcaklıklar yine 4 ile 8 derece aralığında kalacak.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenliği söz konusu. Plan yaparken esnek olmanız önemli. Dışarı çıkarken yanında şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak iyi bir fikir. Ani yağışlardan korunmak için bu önlemler faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olacak. Kat kat giyinmek ve gerektiğinde ek bir giysi almak konforunuzu artırır.

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
