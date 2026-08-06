Ordu Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 6 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu, sıcak ve güneşli olacak. Yazın tipik özellikleri bu gün geçerli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27-28 derece civarında düşecek. Nem oranı %66 ile %91 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise saatte 12-19 kilometre arasında seyredecek. Bu şartlar, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor.

Günün ilerleyen saatlerinde yer yer sağanak bekleniyor. Özellikle akşam saatlerinde sıcaklık 23-24 dereceye düşecek. Yağış miktarının 15 mm'ye kadar ulaşması tahmin ediliyor. Akşam planlarınız varsa, yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak geçecek. Cuma günü sıcaklık 28-29 derece civarında olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. Cumartesi günü de benzer hava devam edecek. Sıcaklık yine 28-29 derece aralığında kalacak. Güneşli bir hava hakim olacak. Pazar günü ise hava sıcaklığı 28-29 derece civarında olacak. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava durumu bekleniyor.

Bu sıcak günlerde güneş koruyucu kullanmak önem taşıyor. Güneş ışınlarının etkisi arttığında bol su içmek sağlığınızı koruyacaktır. Nem oranının yüksek olması alerjisi olanlar için dikkat edilmesi gereken bir durum. Sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Bu nedenle yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır.

Özetle, Ordu'da 6 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak ve güneşli geçecek. Ancak akşam yer yer sağanaklar bekleniyor. Önümüzdeki günler genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Bu koşullarda açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almaya özen gösterin.