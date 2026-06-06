Ordu Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça güzel. Gündüz sıcaklık 24-25 derece dolayında olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuluyor. Rüzgar kuzeydoğudan saatte 2 kilometre hızla eserken, konforlu bir hava sağlıyor. Nem oranı ise %53 seviyelerinde. Bu, hava kalitesinin iyi olduğunu gösteriyor.

Pazar günü, 7 Haziran 2026’da hava sıcaklığı 23-24 derece arasında olacak. Rüzgar kuzeybatıdan saatte 4 kilometre hızla esecek. Nem oranı %62 civarında bulunacak. Pazartesi, 8 Haziran 2026’da sıcaklık 24-25 derece arasında bekleniyor. Rüzgar kuzeyden saatte 2 kilometre hızla esecek. Nem oranı yine %53 civarında olacak.

Bu dönem ılıman ve stabil hava koşulları sunuyor. Açık hava etkinlikleri için ortam oldukça uygun. Ancak, nem oranının yüksek olması nedeniyle alerjisi olanların temkinli olması gerekebilir. Güneş ışınlarının etkili olacağı günlerde, güneş koruyucu kullanmak önemli. Ayrıca, bol su içmek de sağlık için faydalı olur. Özellikle öğle saatlerinde, güneş ışınlarının açısı dikkate alınmalı. Açık hava aktivitelerinde uygun önlemler alınmalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi muhtemel. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için sevindirici bir durum. Ancak, hava koşullarının değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek her zaman faydalıdır.