Ordu Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu ılıman ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 15 derecede seyredecek. Nem oranı, %45 civarında kalırken, rüzgar hızı 10 ile 15 km/saat arasında değişecek. Cumartesi günündeki sıcaklık 14 ile 17 derece arasında bulunacak. Pazar günü ise hava sıcaklığının 11 ile 14 derece arasında olacağı öngörülüyor. Alerjiye dikkat edilmesi ve bol su içilmesi önem taşımaktadır.

Simay Özmen

Ordu'da 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu, ılıman ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı 15 derece civarında seyredecek. Nem oranı %45 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise 10 ile 15 km/saat arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:34’tür. Gün batımı saati ise 17:51 olarak tahmin ediliyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. Cumartesi günü hava sıcaklığı 14 ile 17 derece arasında olacak. Pazar günü ise sıcaklığın 11 ile 14 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar hızı yine 10 ile 15 km/saat arasında kalacak. Nem oranı %50 civarında ölçülecek.

Bu dönemde hava koşulları ılıman ve bulutlu olacak. Kat kat giyinmek yararlı olacaktır. Yağmurluk bulundurmak da fayda sağlar. Yüksek nem nedeniyle alerjilere dikkat edilmelidir. Ayrıca bol su içmek önemlidir.

