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Ordu Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 6 Temmuz Pazartesi için hava durumu bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 20 - 22 derece arası ölçülürken gecede 16 - 18 dereceye düşecek. Rüzgar güneydoğudan 6 - 8 km/saat hızla esecek. Nem oranı ise %80 seviyelerinde kalacak. İlerleyen günlerde sıcaklıkların artması ve güneşli hava bekleniyor. Hazırlıklı olmak için yağmurluk ve şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır.

Ordu Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Ordu'da 6 Temmuz Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu, bölge halkı ve ziyaretçiler açısından önemli bir konudur. Bugün hava durumu Ordu'da nasıl olacak?

6 Temmuz Pazartesi günü hava, bulutlu ve hafif yağmurlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 20 - 22 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklığı ise 16 - 18 derece civarında olacak. Rüzgar 6 - 8 km/saat hızla güneydoğudan esecek. Nem oranı %80 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 7 Temmuz Salı günü, hava daha sıcak olacak. Gündüz sıcaklıkları 22 - 24 derece arasında kalacak. Gece sıcaklıkları ise 14 - 16 derece olacak. 8 Temmuz Çarşamba günü, hava bulutlu ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 24 - 26 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları 15 - 17 derece civarında kalacak. 9 Temmuz Perşembe günü, hava bol güneşli gerçekleşecek. Gündüz sıcaklıkları 28 - 30 derece olacak. Gece sıcaklıkları ise 16 - 18 derece arasında seyredecek.

Bu dönemde Ordu'da hava durumu değişkenlik gösterecek. İlk günler yağmurlu ve serin hava bekleniyor. İlerleyen günlerde sıcaklıkların artması, güneşli havaların hakim olması öngörülüyor.

Bu hava koşullarına göre hazırlıklı olmak önemli. İlk günlerde yağmurlu ve serin hava nedeniyle şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olacağı göz önünde bulundurulmalı. Rahat ve nefes alabilir kıyafetler tercih edilebilir. İlerleyen günlerde sıcaklıklar artacak. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak önerilir. Bol su içerek vücudu susuz kalmaktan korumak da önemlidir.

6 Temmuz Pazartesi 2026 tarihi için Ordu'da hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artması ve güneşli havaların hakim olması bekleniyor. Değişken hava koşullarına göre hazırlıklı olmak, konforlu bir deneyim yaşamanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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