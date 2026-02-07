HABER

Ordu Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü hava durumu değişken olacak ve sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 7 ile 14 derece arasında değişecek. Nem oranı %46 civarında ölçülürken, rüzgar hızı 19.8 km/s olarak tahmin ediliyor. Açık hava etkinlikleri düzenleyenler, yağışlı havalar için uygun kıyafetler giymelidir. Ayrıca, seyahat planları öncesinde hava koşullarını kontrol etmek ve gerekli önlemleri almak önem taşımaktadır.

Simay Özmen

Ordu'da 7 Şubat 2026 Cumartesi günü, hava durumu değişken olacak. Sıcaklıklar 7 ile 14 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Nem oranı %46 civarında. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 19.8 km olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:33. Gün batımı ise 17:54 olarak öngörülüyor.

Bu gün, hava durumu plan yaparken dikkate alınmalı. Sağanak yağışlar etkili olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların uygun kıyafetleri giymeleri faydalı olacaktır. Gereken önlemleri almak önemlidir.

8 Şubat Pazar günü, hava sıcaklıkları 6 ile 11 derece arasında olacak. Şiddetli yağmurun etkili olması bekleniyor. 9 Şubat Pazartesi günü, sıcaklıkların 4 ile 9 derece arasında olması öngörülüyor. Yağmur ihtimali bulunuyor. 10 Şubat Salı günü ise sıcaklıklar 5 derece civarında kalacak. Yağmur ihtimali devam edecek.

Açık hava etkinlikleri planlayanların hava koşullarını dikkate alması önemlidir. Yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmelidir. Su geçirmeyen giysiler kullanmak da faydalıdır. Rüzgarlı günlerde şemsiyelerin dayanıklılığı azalabilir. Yağmurluk gibi alternatif koruyucu giysiler daha uygun olabilir. Seyahat planları yapmadan önce hava koşullarını kontrol etmek önemlidir. Gerekli hazırlıkları yapmak, olası olumsuzlukların önüne geçecektir.

hava durumu Ordu
