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Ordu Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 8 Haziran 2026 tarihinde hava durumu oldukça güzel geçecek. Güneşli bir gün bekleniyor ve sıcaklık 20 ile 24 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte 3 kilometre olacak, nem oranı ise yüzde 60 seviyelerinde kalacak. Hem bölge sakinleri hem de ziyaretçiler açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfera sahip olacak. Önümüzdeki günlerdeki hava değişimleri için hazırlıklı olmakta fayda var.

Ordu Hava Durumu! 08 Haziran Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Ordu'da 8 Haziran Pazartesi 2026 tarihi için hava durumu oldukça güzel olacak. Bölge sakinleri ve ziyaretçiler keyifli vakit geçirebilir. Gün boyunca hava genellikle güneşli kalacak. Sıcaklık 20 ile 24 derece arasında değişecek. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 3 kilometre olacak. Nem oranı ise yüzde 60 seviyelerinde devam edecek.

Bugün hava durumu oldukça elverişli olacak. Havanın güneşli kalması planlanıyor. Sıcaklıklar 20 ile 24 derece arasında seyredecek. Düşük rüzgar hızı saatte yaklaşık 3 kilometre olacak. Nem oranı da benzer şekilde yüzde 60 seviyelerine ulaşacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu biraz değişkenlik gösterecek. 9 Haziran Salı günü hava kapalı olacak. Sıcaklık ise 16 ile 23 derece arasında değişecek. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 4 kilometreye yükselecek. Nem oranı yüzde 58 civarında olacak. 10 Haziran Çarşamba günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklık yine 16 ile 23 derece arasında kalacak. Rüzgarın hızı yine saatte yaklaşık 4 kilometre olacak. Nem oranı yüzde 70 seviyelerini bulacak.

Bu günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle 9 ve 10 Haziran tarihlerinde hava kapalı ve sağanak yağışlı olacak. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih etmelisiniz. Bu, rahatlığınızı artırır.

Ordu'da 8 Haziran Pazartesi günü hava durumu açık hava etkinliklerine uygun olacak. Önümüzdeki günlerde hava durumuna göre planlarınızı esnek tutabilirsiniz. Gerekli hazırlıkları yapmanızda fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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