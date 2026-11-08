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Ordu Hava Durumu! 08 Kasım Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 08 Kasım 2026'da hava durumu ılımandır. Gündüz sıcaklığı 19-22 derece arasında değişirken, akşam saatlerinde bu değer 17 dereceye düşecektir. Yüksek nem oranı, dışarıda serin bir hava hissi yaratmaktadır. Ziyaretçilerin yanı sıra, yerel halkın da hava şartlarına uygun giyinmesi önemlidir. Önümüzdeki günlerde hava değişecek; bu nedenle aktivitelerinizi hava durumuna göre planlamanız tavsiye edilir.

Ordu Hava Durumu! 08 Kasım Pazar Ordu hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Ordu, 08 Kasım Pazar 2026 tarihinde, 19-22 derece arasında değişen sıcaklık sunuyor. Hava durumu ılımandır. Bölgedeki nem oranı yüksektir. Bu durum, serin bir hava hissi yaratabilir. Bugün gökyüzü genellikle kapalı görünmektedir. Zaman zaman güneşin çıkması beklenmektedir. Serin ama keyifli bir yürüyüş yapmak mümkündür. Ortam oldukça uygundur.

Ordu'da yaşayanlar veya şehre gelen ziyaretçiler için hava durumu dikkat çekicidir. Gündüz saatlerinde hafif rüzgar, havayı serin hissettirmektedir. Akşam saatlerinde sıcaklık 17 dereceye düşecektir. Dışarıda vakit geçireceklerin, yanlarında ceket bulundurması faydalıdır. Akşam saatlerinde deniz kenarında olacaksanız, serin havayı göz önünde bulundurmalısınız. Bir kat daha giyinmekte yarar vardır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişiklik gösterecektir. Pazartesi günü sıcaklıkların hafif yükselebileceği belirtilmektedir. Sıcaklık 21-24 derece arasında beklenmektedir. İlerleyen günlerde yer yer hafif yağış olabilir. Salı ve Çarşamba günlerinde gökyüzünde bulutlar hakim olacaktır. Bu durum, güneşli anların azalması anlamına gelmektedir. Dışarıda geçireceğiniz zamanlarda ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmanız önemlidir.

Ordu çevresinde etkinlik planlarken hava durumu koşullarına dikkat etmeniz gerekmektedir. Dışarıda uzun saatler geçirecekseniz, yanınıza hafif bir yağmurluk almanız faydalıdır. Hava koşullarına göre aktivitelerinizi gözden geçirmeniz iyi bir karar olacaktır. Ani serin hava, hazırlıklı olmanın önemini hatırlatmaktadır.

Güncel ve periyodik hava tahminlerini takip etmek, hava durumunu planlamanızı sağlar. Hava koşullarının değişkenliği, günlük yaşamınızda önlem almanızı gerektirir. Doğal güzelliklerin tadını sürprizlerle birlikte yaşamak mümkündür. Bu nedenle, hava durumunu göz önünde bulundurmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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