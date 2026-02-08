Ordu Hava Durumu! 08 Şubat Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 8 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu değişken koşullar sunacak. Hava sıcaklığı 9 ile 19 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 11 ile 16 derece olacak. Nem oranı %63 ile %79 arasında değişecek. Rüzgar hızı 3.9 ile 15.5 km/saat arasında ölçülecek. Gün doğumu 07:32, gün batımı ise 17:55 olarak tahmin ediliyor.

Bugün, Ordu'da hafif yağmurlu hava etkili olacak. Dışarı çıkarken yanınıza yağmurluk veya şemsiye almanız faydalı olacak. Nem oranının yüksek olması alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle dikkatli olmalı, bol su içmelisiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 9 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 8 ile 14 derece arasında olacak. 10 Şubat Salı günü ise sıcaklık 4 ile 9 derece arasında olacak. Bu dönemde yağışlı hava şartlarının sürmesi bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almak önem taşıyor.

Ordu'da 8 Şubat 2026 Pazar günü ve sonraki günlerde hava durumu değişken kalacak. Dışarı çıkarken uygun giysiler, yağış koruyucu ekipman bulundurmalısınız. Bu, sağlığınız ve konforunuz için önemlidir.