HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 9 Mart 2026 günü hava durumu değişken seyredecek. Sabah saatlerinde sıcaklık 5 ile 6 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 6 ile 7 dereceye yükselecek. Fakat öğleden sonra sıcaklık 3 ile 4 dereceye düşerken hava genel olarak bulutlu geçecek. Nem oranı yüksek olup, hafif yağış bekleniyor. 10-12 Mart tarihlerinde hava daha sıcak ve güneşli olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önem taşıyor.

Ordu Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Ordu'da 9 Mart Pazartesi 2026 günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 ile 6 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 6 ile 7 dereceye yükselecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde sıcaklık 3 ile 4 dereceye düşecek. Gün boyunca hava genel olarak bulutlu geçecek. Öğle saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı ise yaklaşık 15 km/s civarında seyredecek.

Ordu'da 9 Mart Pazartesi 2026'nın hava durumu tipik bir Mart gününü yansıtıyor. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 7 derece arasında değişecek. Öğle saatlerinde hafif yağışlı hava koşulları bekleniyor. Yüksek nem oranı ve 15 km/s civarındaki rüzgar hızı olacak.

10 ile 12 Mart 2026 tarihlerinde hava durumu daha sıcak ve güneşli geçecek. 10 Mart Salı günü sabahda sıcaklık 5 ile 6 derece arasında. Öğle saatlerinde sıcaklık 7 ile 8 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 3 ile 4 derece olacak. 11 Mart Çarşamba günü sabahda 6 ile 7 derece bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 8 ile 9 derece olacak. Akşamda 4 ile 5 derece civarında sıcaklık olacak. 12 Mart Perşembe günü sabahda 7 ile 8 derece bekleniyor. Öğle saatlerinde 9 ile 10 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 5 ile 6 derece civarında olacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

Bu dönemde hava sıcaklıkları 5 ile 10 derece arasında değişecek. Yağış beklenmiyor. Nem oranı ve rüzgar hızı gün boyunca değişkenlik gösterecek.

Hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacak. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kat kat giyinmek sıcak tutar. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarın. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edin. Nemli günlerde su geçirmeyen ayakkabılar kullanın. Havaya göre plan yaparken sabah ve akşam saatlerindeki serin havayı göz önünde bulundurmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bir tarafta kar diğer tarafta fırtına... Soğuk hava geri göndüBir tarafta kar diğer tarafta fırtına... Soğuk hava geri göndü
İran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattıİran yeni liderini seçer seçmez saldırı başlattı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

İran yeni hedeflerini duyurdu! Peş peşe tehdit ettiler

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

ABD denizaltısı batırmıştı! İran ölü sayısını açıkladı

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Kadıköy'de müthiş son! Fenerbahçe Samsunspor'u son saniyede geçti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

Petrol fiyatlarında tarihi zirve: 100 doları aş

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.