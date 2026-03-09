Ordu Hava Durumu! 09 Mart Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 9 Mart Pazartesi 2026 günü sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 ile 6 derece arasında olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 6 ile 7 dereceye yükselecek. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde sıcaklık 3 ile 4 dereceye düşecek. Gün boyunca hava genel olarak bulutlu geçecek. Öğle saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Nem oranı yüksek. Rüzgar hızı ise yaklaşık 15 km/s civarında seyredecek.

10 ile 12 Mart 2026 tarihlerinde hava durumu daha sıcak ve güneşli geçecek. 10 Mart Salı günü sabahda sıcaklık 5 ile 6 derece arasında. Öğle saatlerinde sıcaklık 7 ile 8 dereceye çıkacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 3 ile 4 derece olacak. 11 Mart Çarşamba günü sabahda 6 ile 7 derece bekleniyor. Öğle saatlerinde sıcaklık 8 ile 9 derece olacak. Akşamda 4 ile 5 derece civarında sıcaklık olacak. 12 Mart Perşembe günü sabahda 7 ile 8 derece bekleniyor. Öğle saatlerinde 9 ile 10 derece sıcaklık tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 5 ile 6 derece civarında olacak. Bu günlerde hava genellikle güneşli olacak. Yağış beklenmiyor.

