Ordu Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 9 Şubat Pazartesi günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gündüz sıcaklığın 7°C civarında olması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise 1°C civarında olacak. Rüzgar hızı 14 km/saat civarında ölçülecek. Nem oranı %93 seviyelerinde seyredecek. Ordu'da hava durumu serin ve yağmurlu olacak.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Şubat Salı günü sıcaklık 3°C ile 2°C arasında olacak. 11 Şubat Çarşamba günü 10°C ile 3°C arasında sıcaklık tahmin ediliyor. 12 Şubat Perşembe günü hava sıcaklığının 16°C ile 8°C arasında olacağı öngörülüyor. Hava koşullarının değişken olması bekleniyor.

Serin ve yağmurlu hava koşullarında dışarı çıkarken bir yağmurluk almanız faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmalısınız. Bol su içmek vücudunuzun hidratasyonu için önemlidir. Kat kat giyinmek, sıcaklık değişimlerine karşı koruma sağlar.