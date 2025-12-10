HABER

Ordu Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 10 Aralık 2025 tarihinde hava durumu yağmurlu ve serin geçecek. Gün içinde sıcaklık 10 - 11 derece civarında seyredecek. Yüksek nem oranı solunum yolu rahatsızlıkları için risk oluşturuyor. Rüzgar hızı 12 km/saat olarak tahmin ediliyor. Dışarı çıkacaklar, şemsiye ve su geçirmeyen giysiler bulundurmalı. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Planlarınızı buna göre düzenleyin.

Devrim Karadağ

Ordu'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 10 - 11 derece civarında seyredecek. Nem oranı yüksek bulunacak. Rüzgar hızı ise 12 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı saati 17:00 olarak tahmin ediliyor.

Bugünkü hava durumu, yağmurlu ve serin bir gün getirecek. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmeyen giysiler tercih etmelisiniz. Nem oranının yüksek olması nedeniyle dikkatli olunmalı. Solunum yolu rahatsızlıkları olanlar, ekstra tedbirler almalıdır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 11 Aralık Perşembe günü hava sıcaklığı 8 - 9 derece aralığında olacak. Hafif yağmurlu koşullar etkili olacak. 12 Aralık Cuma günü sıcaklık 7 - 8 derece civarında kalacak. Ara sıra yağmur görülecek. 13 Aralık Cumartesi günü ise hava 6 - 7 dereceye düşecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti olabilir.

Hava koşullarının serin ve yağmurlu olduğunu göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken uygun kıyafetleri yanınıza alın. Yağışların yol koşullarını kötüleştirebileceğini unutmayın. Trafikte dikkatli olmak önemlidir.

