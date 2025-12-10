Ordu Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 10 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 10 - 11 derece civarında seyredecek. Nem oranı yüksek bulunacak. Rüzgar hızı ise 12 km/saat civarında olacak. Gün doğumu saati 07:43, gün batımı saati 17:00 olarak tahmin ediliyor.

Bugünkü hava durumu, yağmurlu ve serin bir gün getirecek. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olacaktır. Su geçirmeyen giysiler tercih etmelisiniz. Nem oranının yüksek olması nedeniyle dikkatli olunmalı. Solunum yolu rahatsızlıkları olanlar, ekstra tedbirler almalıdır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu devam edecek. 11 Aralık Perşembe günü hava sıcaklığı 8 - 9 derece aralığında olacak. Hafif yağmurlu koşullar etkili olacak. 12 Aralık Cuma günü sıcaklık 7 - 8 derece civarında kalacak. Ara sıra yağmur görülecek. 13 Aralık Cumartesi günü ise hava 6 - 7 dereceye düşecek. Zaman zaman yağmur ve çisenti olabilir.

Hava koşullarının serin ve yağmurlu olduğunu göz önünde bulundurun. Planlarınızı yaparken uygun kıyafetleri yanınıza alın. Yağışların yol koşullarını kötüleştirebileceğini unutmayın. Trafikte dikkatli olmak önemlidir.