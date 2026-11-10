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Ordu Hava Durumu! 10 Kasım Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 10 Kasım Salı günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Hava sıcaklıkları 19 - 22 derece seviyelerinde olacak. Güneşli saatlerin ardından öğle vakti bulutlanma meydana gelecek. Öğleden sonra yer yer yağışlar görülebilir. Bu nedenle açık hava aktiviteleri için hava raporuna dikkat edilmeli. Önümüzdeki günlerde ise sıcaklıklar 18 - 21 derece arasında değişecek, bulutlu ve güneşli günler yaşanacak.

Ordu Hava Durumu! 10 Kasım Salı Ordu hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Ordu'da, 10 Kasım Salı 2026 tarihi itibarıyla hava durumu değişken olacak. Bugün hava 19 - 22 derece arasında bekleniyor. Gün boyunca güneş zaman zaman açacak. Ancak öğle saatlerinde bulutlu bir havaya dönüşecek. Hafif bir rüzgar hissedeceksiniz. Bu durum, doğal bir gün geçirmenizi sağlayacak.

Öğleden sonra yoğun bulutlanma olacak. Ayrıca yer yer kısa süreli yağışlar gözlemlenebilir. Bu bölge doğal güzellikleri ile tanınıyor. Açık hava aktivitelerinizi planlarken buna dikkat etmelisiniz. Dışarı çıkacaksanız, hafif bir mont veya yağmurluk almanız iyi bir fikir. İklim şartları keyifli görünse de ani değişimler yaşanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha değişken olacak. Sıcaklıklar 18 - 21 derece arasında farklılık gösterecek. Bulutlu günlerin yanı sıra güneşli günler de olacak. Hafta ortasında hava daha keyifli hale gelecek. Ancak dikkatli olmakta fayda var. Doğanın ne zaman sürpriz yapacağı bilinmez. Dışarı çıkmadan önce hava raporuna bakmanız önemli.

Ordu'da 10 Kasım Salı günü değişken bir hava durumu bekleniyor. İlerleyen günlerde de farklı hava koşulları yaşanacak. Karşılaşabileceğiniz olumsuz hava koşullarına hazırlıklı olmak önemli. Açık hava aktivitelerinizi sorunsuz geçirebilmek için bu şart. Gitmeden önce hava durumunu kontrol etmekten çekinmeyin. Ordu'nun doğal güzelliklerini keşfederken hava durumunu göz önünde bulundurmak en iyisi.

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hava durumu Ordu
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