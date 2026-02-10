Ordu Hava Durumu! 10 Şubat Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 10 Şubat 2026 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Sıcaklıklar 1 ile 3 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar saatte yaklaşık 6 km hızla esecek. Gün doğumu saati 07:29, gün batımı 17:56 olarak bekleniyor.

Bugünkü hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkacaklar için önemlidir. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak, ani yağışlardan korunmanıza yardımcı olacaktır. Soğuk hava nedeniyle kat kat giyinmek gerekli. Su geçirmeyen ayakkabı giymek, gün boyunca rahat etmenizi sağlar.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 11 Şubat Çarşamba günü sıcaklıklar 4 ile 9 derece arasında olacak. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklıklar 9 ile 17 derece arasında değişecek. Sağanak yağışlar görülebilir. 13 Şubat Cuma günü hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 11 ile 18 derece arasında seyredecek.

Hava koşullarına dikkat etmek önemlidir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Yağışlı günlerde uygun kıyafetler giymek faydalıdır. Yanınızda şemsiye bulundurmak olası rahatsızlıkları önler. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmak, sağlığınızı korumaya yardımcı olur.