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Ordu Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 11 Ekim Pazar 2026 tarihinde hava durumu ılımandır. Sıcaklık 20 derece civarında, gökyüzü genellikle açıktır. Hafif rüzgar etkili olabilir. Açık havada vakit geçirmek veya doğanın tadını çıkarmak için uygun bir gün geçirebilirsiniz. Ancak, önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Hafta ortasında sıcaklık 19-22 derece arasında olacak. Yağışlı günlere karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Ordu Hava Durumu! 11 Ekim Pazar Ordu hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 11 Ekim Pazar 2026 tarihinde Ordu'da hava durumu ılıman. Sıcaklık şu an 20 derece civarında. Gökyüzü genel olarak açık. Gün içinde hafif rüzgar etkisini gösterebilir. Bu hava durumu, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için elverişli. Ayrıca doğanın keyfini çıkarmak da mümkün. Gün boyunca kısmen bulutlu bir gökyüzü görülebilir. Ancak bu durum, olumsuz bir etki yaratmayacak. Ordu'da hava durumu güzel. Güzel bir gün geçireceksiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Hafta ortasından itibaren sıcaklık 19 ile 22 derece arasında kalacak. Açık havada etkinlik planlayanların güncel hava durumunu kontrol etmeleri önemlidir. Eğer yağışlı günler yolda ise, dışarıda olanların şemsiyelerini alması akıllıca olacaktır.

Ordu'daki iklim bazen ani değişimlere neden olabilir. Hava durumu tahminlerine dikkat etmek gerekir. Güneşli geçen günlerin ardından ani yağışlar, dışarıdaki aktiviteleri olumsuz etkileyebilir. Dış mekan etkinliklerine katılanların katmanlı giyinmeleri faydalı olacaktır. Hava durumunu sürekli takip etmek de önemli.

Toparlamak gerekirse, Ordu'da hava durumu güzel. Ancak önümüzdeki günlerde sıcaklıklar değişkenlik gösterecek. Yağışlı günlerin de gelmesi muhtemel. Kıyafetlerinizi buna göre planlayarak keyifli bir hafta geçirebilirsiniz. Ordu hava durumu raporları, iklimi anlamanıza yardımcı olacak. Doğanın sunduğu güzellikleri keşfederken, hava koşullarına uygun hareket etmek önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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