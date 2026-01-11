HABER

Ordu Hava Durumu! 11 Ocak Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 11 Ocak 2026'da hava durumu 13°C civarında olacak. Gündüz sıcaklıklar 13°C ile 16°C arasında değişirken, akşam saatlerinde 10°C'ye düşmesi bekleniyor. Yüksek nem oranı %65 olacak. Önümüzdeki günlerde değişken hava koşulları bekleniyor. 12 Ocak'ta sağanak, 13 Ocak'ta kar yağışı ihtimali var. Bu tarihlerde uygun kıyafetler giyilmeli ve hava durumu raporları düzenli olarak takip edilmelidir.

Doğukan Akbayır

Ordu'da 11 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu 13°C civarında olacak. Sıcaklık daha sıcak ve bulutlu bir hava sunacak. Gündüz saatlerinde sıcaklıklar 13°C ile 16°C arasında değişecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 10°C civarına düşmesi bekleniyor. Nem oranı %65 civarında olacak. Rüzgarın hızı saatte 12 km olacak ve güneyden esecek.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 12 Ocak Pazartesi günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Sıcaklık 7°C ile 10°C arasında olacak. 13 Ocak Salı günü kar yağışı ihtimali var. Sıcaklıklar 0°C ile 4°C arasında değişecek. 14 Ocak Çarşamba günü bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 3°C ile 4°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına dikkat edilmeli. 12 ve 13 Ocak tarihlerinde yağışlı ve soğuk hava bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler giyilmesi önemli. Islanmamak için yanınızda şemsiye bulundurmalısınız. 13 Ocak'ta kar yağışı ihtimali var. Trafikte dikkatli olunması gerek. Araçların kış lastiklerinin kontrol edilmesi faydalı olacaktır. Hava koşullarına göre planlarınızı yapın. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önemlidir.

