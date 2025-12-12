Ordu Hava Durumu! 12 Aralık Cuma Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 12 Aralık 2025 Cuma günü hava durumu kapalı ve bulutlu olacak. Gün boyunca sıcaklık 4 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı saatte yaklaşık 8 kilometre civarında tahmin ediliyor.

Kapalı hava, açık hava etkinlikleri planlayanlar için sorun oluşturabilir. Dışarıda vakit geçirecekler için rahatsızlık verebilir. Bu yüzden, hava koşullarını göz önünde bulundurarak planlarınızı yapmalısınız.

13 Aralık Cumartesi günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 4 ile 10 derece arasında değişecek. 14 Aralık Pazar günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 2 ile 9 derece arasında olacak. 15 Aralık Pazartesi günü de zaman zaman yağmur bekleniyor. Sıcaklık 3 ile 8 derece arasında değişecek.

Bu hava koşulları, dışarıda vakit geçirecekler için önemlidir. Yağmur ve çisenti planları etkileyebilir. Bu yüzden önümüzdeki günlerde hava koşullarını takip etmeniz ve planlarınızı buna göre yapmanız gerekecek.

Yüksek nem oranı ve düşük sıcaklık, soğuk algınlığı riskini artırabilir. Dışarı çıkarken uygun giyinmeye dikkat etmelisiniz. Gerektiğinde şemsiye veya yağmurluk gibi önlemler almak faydalı olacaktır.

Sonuç olarak 12 Aralık 2025 Cuma günü Ordu'da kapalı ve bulutlu bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde yağmur ve çisenti ihtimali devam edecek. Bu yüzden hava koşullarını takip ederek planlarınızı yapmalısınız. Gerekli önlemleri almayı unutmamalısınız.