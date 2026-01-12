Ordu Hava Durumu! 12 Ocak Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 12 Ocak Pazartesi günü hava durumu soğuk ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 10 derece arasında değişecek. Sabah saatlerinde yağmur, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağmur etkili olacak. Rüzgar kuzeybatı yönünden saatte 20 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %80 civarında olacak.

Bu tür hava koşullarında dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giyilmesi önerilir. Şemsiye kullanmak da faydalı olacaktır. Yolculuk yaparken yolda su birikintilerine dikkat edilmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu soğuk ve yağışlı koşulların devam edeceğini gösteriyor. 13 Ocak Salı günü hava sıcaklığı 2 ile 4 derece arasında olacak. Kar yağışlı hava koşullarının etkili olması tahmin ediliyor. 14 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları -1 ile 4 derece arasında değişecek. Hafif kar yağışı bekleniyor. 15 Ocak Perşembe günü ise sıcaklık -2 ile 6 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı devam edecek.

Bu dönemde kar yağışı etkili olacağı için araç kullanırken kış lastiği tercih edilmelidir. Yolculuk öncesi hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Buzlanma riski nedeniyle yaya olarak dikkatli yürünmelidir. Kayma riskine karşı uygun ayakkabılar seçilmelidir.

Ordu'da 12 Ocak Pazartesi günü soğuk ve yağışlı hava koşulları bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının daha da düşmesi ve kar yağışlı koşulların etkili olması tahmin ediliyor. Hava koşullarına uygun hazırlık yapmak güvenliğiniz için önemlidir.