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Ordu Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Ordu hava durumu nasıl?

14 Haziran 2026 Pazar günü Ordu'da hava hafif yağışlı ve serin geçecek. Gündüz sıcaklığı 18-19 derece arasında seyredecek, gece ise 13-14 dereceye düşecek. Yüksek nem oranı ve 10-15 km/s saatlik rüzgar, serin bir havayı işaret ediyor. 15 Haziran'da sıcaklık 23-24 derecelere yükselecekken, 16 Haziran'da 27-28 dereceye ulaşması bekleniyor. Değişken hava koşullarına hazırlıklı olunması önemlidir.

Ordu Hava Durumu! 14 Haziran Pazar Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

14 Haziran 2026 Pazar günü Ordu'da hava durumu, hafif yağışlı ve serin olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 18 - 19 derece arasında. Gece ise 13 - 14 derece arası sıcaklık bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 10 - 15 km/saat civarında seyredecek. Bu koşullar, Ordu'da serin bir hava olduğunu gösteriyor.

15 Haziran Pazartesi günü sıcaklık 23 - 24 dereceye yükselecek. 16 Haziran Salı günü ise sıcaklık 27 - 28 dereceye ulaşması bekleniyor. Bu tarihlerde hava genellikle güneşli olacak. Ayrıca yağış ihtimali düşük görünüyor. 17 Haziran Çarşamba günü de hava sıcaklığı 25 - 26 derece civarında olacak. Güneşli bir gün geçirmesi öngörülüyor.

Bu dönemde Ordu'da hava durumu değişken olacak. Özellikle 14 Haziran serin ve hafif yağışlı. Sonraki günlerde ise sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak için 14 Haziran'da dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk alınması faydalı olur. Serin havalarda kat kat giyinmek önemlidir. Nemli ortamlarda kaygan zeminlere dikkat etmelisiniz. Önümüzdeki günlerde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz. Ancak güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmayı ihmal etmeyin.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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