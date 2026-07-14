HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu açık ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 25-27 derece arasında tahmin edilirken, akşam saatlerinde 19-21 dereceye düşmesi bekleniyor. Hafif rüzgar, hava koşullarını daha konforlu hale getirecek. Nem oranı ise %50-60 seviyelerinde seyredecek. Bu güzel havadan yararlanmak için açık hava etkinlikleri yapılabilir. Güneşten korunmayı unutmayın.

Ordu Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Ordu'da 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu gökyüzü açık, sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 25 - 27 derece civarında tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 19 - 21 derece arasında kalacak. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Hızı saatte 3 - 4 kilometre olacak. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde yer alacak.

Bugün Ordu'da hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 - 27 derece arasında olacak. Akşam serinliğinde sıcaklık 19 - 21 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esmesi koşulları daha konforlu kılacak. Nem oranı da %50 - %60 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 25 - 27 derece olacak. 16 Temmuz Perşembe günü ise 26 - 28 derece civarında seyredecek. Genel olarak hava güneşli olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Güneş ışınları dik olduğunda dışarıda uzun kalacaksanız, güneş kremi kullanmalısınız. Bu, cildinizi koruyacaktır. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak için ceket almayı unutmayın.

Sonuç olarak Ordu'da 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu elverişli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hürmüz kararı sonrası açtı ağzını: "Bu korsanlık"Hürmüz kararı sonrası açtı ağzını: "Bu korsanlık"
Özgür Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: "Sana yapmayacağımızı bize yapma"Özgür Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken çağrı: "Sana yapmayacağımızı bize yapma"

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gece saatlerinde saldırdılar! Trump: "Çok sert vuracağız"

Gece saatlerinde saldırdılar! Trump: "Çok sert vuracağız"

Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak sözler! "Çatışma çıkacaktı, ben geri çekildim"

Kılıçdaroğlu'ndan gündem yaratacak sözler! "Çatışma çıkacaktı, ben geri çekildim"

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

TFF'den hiç beklenmedik karar! Ligin adı resmen değiştirildi

Haluk Levent'ten açıklama: "Asıl bombayı bekleyin"

Haluk Levent'ten açıklama: "Asıl bombayı bekleyin"

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

Gurbetçiler dikkat! Yabancı plakalı araçlarla ilgili yeni düzenleme

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.