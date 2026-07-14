Ordu Hava Durumu! 14 Temmuz Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu gökyüzü açık, sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 25 - 27 derece civarında tahmin ediliyor. Gece ise sıcaklık 19 - 21 derece arasında kalacak. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Hızı saatte 3 - 4 kilometre olacak. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde yer alacak.

Bugün Ordu'da hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Gündüz saatlerinde sıcaklık 25 - 27 derece arasında olacak. Akşam serinliğinde sıcaklık 19 - 21 dereceye düşecek. Rüzgar hafif esmesi koşulları daha konforlu kılacak. Nem oranı da %50 - %60 seviyelerinde olacak.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu benzer şekilde devam edecek. 15 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 25 - 27 derece olacak. 16 Temmuz Perşembe günü ise 26 - 28 derece civarında seyredecek. Genel olarak hava güneşli olacak.

Bu güzel hava koşullarından faydalanmak için açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Güneş ışınları dik olduğunda dışarıda uzun kalacaksanız, güneş kremi kullanmalısınız. Bu, cildinizi koruyacaktır. Akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak için ceket almayı unutmayın.

Sonuç olarak Ordu'da 14 Temmuz 2026 Salı günü hava durumu elverişli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.