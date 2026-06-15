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Ordu Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 15 Haziran 2026 tarihinde hava durumu genelde güneşli ve ılıman olacak. Sıcaklık gündüz 22 dereceye, gece ise 15 dereceye düşecek. 16 Haziran'da sıcaklık 25 dereceye ulaşacak. Nem oranı %54 ile %60 arasında değişirken, rüzgar hızı 8-9 km/saat bekleniyor. Bu rahatlatıcı hava koşulları açık hava etkinlikleri için ideal. Ancak, yüksek nem hassas bünyeler için rahatsızlık yaratabilir. Dikkatli olunması öneriliyor.

Ordu Hava Durumu! 15 Haziran Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Ordu'da 15 Haziran Pazartesi 2026 günü hava genel olarak güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 22 derece civarında, gece saatlerinde ise 15 dereceye kadar düşecek. Nem oranı %54 civarında olacak. Rüzgar hızı 8 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu koşullar, Ordu'daki hava durumunun ılıman ve rahatlatıcı olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu genel olarak güneşli ve ılıman kalacak. 16 Haziran Salı günü hava açık olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 25 dereceye, gece saatlerinde ise 16 dereceye ulaşacak. Nem oranı %56 civarında olacak. Rüzgar hızı 9 km/saat olarak tahmin ediliyor. 17 Haziran Çarşamba günü hava yine açık kalacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 25 dereceye, gece saatlerinde ise 14 dereceye düşecek. Nem oranı %59 civarında olacak. Rüzgar hızı yine 9 km/saat olarak beklentiler arasında.

18 Haziran Perşembe günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 24 dereceye, gece saatlerinde ise 14 dereceye düşecek. Nem oranı %60 civarında bekleniyor. Rüzgar hızı ise 8 km/saat olarak öngörülüyor.

Bu ılıman hava koşulları, Ordu'da açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Ancak nem oranının %50'nin üzerinde olması, hassas bünyeler için rahatsızlık verebilir. Bu noktada nemli havalarda açık hava etkinliklerine katılmadan önce kişisel sağlık durumunuzu göz önünde bulundurmalısınız. Rüzgar hızının 8-9 km/saat civarında olması da deniz kenarında rüzgarın etkisini artırabilir. Deniz kenarında vakit geçirecekler için hafif bir rüzgar koruyucu giysi bulundurmak faydalı olur.

Ordu'da 15 Haziran Pazartesi 2026 ve takip eden günlerde hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun olacak şekilde ılıman ve güneşli kalacak. Ancak nem oranının yüksekliği ve hafif rüzgarlar, kişisel konforu etkileyebilir. Bu nedenle açık hava planlarınızı yaparken bu faktörleri göz önünde bulundurmalısınız. Kişisel ihtiyaçlarınıza göre önlemler almanız önerilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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