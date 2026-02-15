Ordu Hava Durumu! 15 Şubat Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 15 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu keyifli bir gün sunuyor. Gün boyunca hava genel olarak güneşli olacak. Sıcaklıklar 18 ile 12 derece arasında değişecek. Bu da Ordu'da bugünkü hava koşulunu "güzel ve ılıman" olarak tanımlamaya imkan tanıyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu'daki hava durumu değişecek. 16 Şubat Pazartesi günü hava kısmen güneşli olacak. 17 Şubat Salı günü yer yer sağanaklar bekleniyor. Bu dönemde sıcaklıklar 20 ile 12 derece arasında farklılık gösterecek.

Sağanakların beklenmesi nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye almak faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki değişikliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Kat kat giyinmek de önemlidir. Hava durumunu düzenli kontrol etmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.