HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 15 Temmuz'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz 22 dereceye ulaşırken, gece 19 dereceye inecek. Rüzgar kuzey yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde sıcaklık aralığı 19 ile 23 derece arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem. Akşam serinliğine karşı önlem almakta fayda var.

Ordu Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Ordu'da 15 Temmuz Çarşamba 2026 günü hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gündüz sıcaklık 22 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşecek. Hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 10 kilometre olacak. Nem oranı ise %50 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 20 ile 23 derece arasında olacak. 17 Temmuz Cuma günü ise 19 ile 22 derece olması bekleniyor. Her iki gün de hava açık ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşulları açık olacak. Açık hava etkinlikleri düzenleyenler rahatça dışarıda zaman geçirebilir. Gündüzleri sıcaklık 22 dereceye ulaşacak. Geceleri ise 19 dereceye düşme ihtimali var. Akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir.

Dışarı çıkarken yanınıza ceket veya uzun kollu giysi almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın kuzeyden gelmesi deniz kıyısında etkili olacak. Açık alanlarda rüzgarın etkisi daha belirgin hissedilebilir. Bu durum özellikle deniz kenarında vakit geçirenler için önemli.

Ordu'da 15 Temmuz'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Gündüzleri dışarıda rahatça vakit geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde serinlik hissine dikkat etmeli ve uygun giysi almalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Muğla’da korkunç olay! Sevgilisini döverek öldürdüMuğla’da korkunç olay! Sevgilisini döverek öldürdü
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı!15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bazı yollar trafiğe kapatıldı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Haluk Levent'in eski şoföründen 'kumarhane jetonu' iddiası

Haluk Levent'in eski şoföründen 'kumarhane jetonu' iddiası

Kırıkkale'de vahşet! Babasını parçalara ayırıp tuvalete gömdü

Kırıkkale'de vahşet! Babasını parçalara ayırıp tuvalete gömdü

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Fransa'yı devirdiler! İspanya Dünya Kupası finalinde

Haluk Levent X'in gündeminde: Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

Haluk Levent X'in gündeminde: Fatih Portakal'dan dikkat çeken sözler

En düşük emekli maaşı belli oldu

En düşük emekli maaşı belli oldu

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

6 banka katıldı: 100 bin TL'lik rekor promosyona imza atıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.