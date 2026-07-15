Ordu Hava Durumu! 15 Temmuz Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 15 Temmuz Çarşamba 2026 günü hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında değişecek. Gündüz sıcaklık 22 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde sıcaklık 19 dereceye düşecek. Hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Rüzgar kuzey yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 10 kilometre olacak. Nem oranı ise %50 civarında kalacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 16 Temmuz Perşembe günü sıcaklık 20 ile 23 derece arasında olacak. 17 Temmuz Cuma günü ise 19 ile 22 derece olması bekleniyor. Her iki gün de hava açık ve güneşli olacak.

Bu dönemde hava koşulları açık olacak. Açık hava etkinlikleri düzenleyenler rahatça dışarıda zaman geçirebilir. Gündüzleri sıcaklık 22 dereceye ulaşacak. Geceleri ise 19 dereceye düşme ihtimali var. Akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir.

Dışarı çıkarken yanınıza ceket veya uzun kollu giysi almanız faydalı olacaktır. Rüzgarın kuzeyden gelmesi deniz kıyısında etkili olacak. Açık alanlarda rüzgarın etkisi daha belirgin hissedilebilir. Bu durum özellikle deniz kenarında vakit geçirenler için önemli.

Ordu'da 15 Temmuz'da hava durumu açık ve güneşli olacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Gündüzleri dışarıda rahatça vakit geçirebilirsiniz. Akşam saatlerinde serinlik hissine dikkat etmeli ve uygun giysi almalısınız.