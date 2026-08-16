HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 16 Ağustos 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve ılıman bir şekilde geçecek. Gündüz sıcaklık 25 derece civarına ulaşacak. Akşam saatlerinde sıcaklık 22 dereceye düşecek. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Pazartesi günü 27, Salı ve Çarşamba günleri ise 28 derece sıcaklıklar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için oldukça uygun olan bu hava, güneşten korunmak için önlemler almayı gerektiriyor.

Ordu Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Ordu hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Ordu'da 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu oldukça hoş geçecek. Gündüz hava sıcaklığı 25 derece civarında olacak. Hafif bir rüzgarın eşlik ettiği hava genellikle güneşli görünmekte. Akşam saatlerinde sıcaklık 22 dereceye düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için oldukça uygun.

Önümüzdeki günlerde Ordu'daki hava durumu benzer şekilde sürecek. Pazartesi günü hava sıcaklığı 27 dereceye yükselecek. Az güneşli bir hava bekleniyor. Salı günü sıcaklık 28 derece civarında olacak. Hava bol güneş ışığı altında açık kalacak. Çarşamba günü de sıcaklık 28 derece civarında seyredecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için iyi bir durum sergiliyor.

Ordu'da hava durumu genellikle ılıman ve hoş bir seyir izliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için kaygı olmamalı. Ancak, gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 dereceyi bulabilir. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak iyi bir fikir. Hafif rüzgarlar nedeniyle serinlemek için yanınızda bir ceket bulundurmanızda fayda var. Böylelikle, Ordu'daki günlerinizin tadını çıkarabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'ye 17 ayrı bölgeye ayırmışlar! En kritik yönetici de...Türkiye'ye 17 ayrı bölgeye ayırmışlar! En kritik yönetici de...
Ordu’da park halindeki motosiklette yangınOrdu’da park halindeki motosiklette yangın

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

10 yıldır aranan FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Kuriş soruşturmasında çarpıcı detay! Tam 3 milyon dolarlık çek ve 27 milyon liralık altın...

Kuriş soruşturmasında çarpıcı detay! Tam 3 milyon dolarlık çek ve 27 milyon liralık altın...

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Fenerbahçe sezona şokla başladı! Gençlerbirliği deplasmanında yıkım

Şoke eden konuşma: "Çıplak fotoğrafları var yayınlar mısın?"

Şoke eden konuşma: "Çıplak fotoğrafları var yayınlar mısın?"

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Altın alacaklar dikkat! Fiziki altında yeni dönem: Telefondan sorgulanacak

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

Vatandaş Tesla ilanını ihbar etti: Bakanlık ceza yağdırdı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.