Ordu Hava Durumu! 16 Ağustos Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 16 Ağustos 2026 Pazar günü hava durumu oldukça hoş geçecek. Gündüz hava sıcaklığı 25 derece civarında olacak. Hafif bir rüzgarın eşlik ettiği hava genellikle güneşli görünmekte. Akşam saatlerinde sıcaklık 22 dereceye düşecek. Hava açık kalmaya devam edecek. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için oldukça uygun.

Önümüzdeki günlerde Ordu'daki hava durumu benzer şekilde sürecek. Pazartesi günü hava sıcaklığı 27 dereceye yükselecek. Az güneşli bir hava bekleniyor. Salı günü sıcaklık 28 derece civarında olacak. Hava bol güneş ışığı altında açık kalacak. Çarşamba günü de sıcaklık 28 derece civarında seyredecek. Güneşli ve parçalı bulutlu bir hava hâkim olacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için iyi bir durum sergiliyor.

Ordu'da hava durumu genellikle ılıman ve hoş bir seyir izliyor. Açık hava etkinlikleri planlayanlar için kaygı olmamalı. Ancak, gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 dereceyi bulabilir. Özellikle öğle saatlerinde güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak iyi bir fikir. Hafif rüzgarlar nedeniyle serinlemek için yanınızda bir ceket bulundurmanızda fayda var. Böylelikle, Ordu'daki günlerinizin tadını çıkarabilirsiniz.