HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 17 Ağustos Pazartesi güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 27-28 derece civarında, gece ise 19-20 derece arasında olacak. Nem oranı %60-70 seviyelerinde ölçülüyor. Rüzgar hızı 10-15 km/saat arasında tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların bol su tüketmeleri ve güneş koruyucu kullanmaları önem taşımaktadır.

Ordu Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Ordu'da 17 Ağustos Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz hava sıcaklığı 27-28 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 19-20 derece arasında olacak. Nem oranı %60-70 seviyelerindedir. Rüzgar hızı 10-15 km/saat arasında tahmin ediliyor.

Bugün Ordu'da hava durumu ılımandır. Gündüz sıcaklıklar 27-28 derece civarında kalacak. Gece sıcaklık ise 19-20 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60-70 olacak. Rüzgar hızı ise 10-15 km/saat arasında tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Ağustos Salı günü sıcaklık 27-28 derece civarında olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü ise sıcaklık 28-29 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları 19-20 derece civarında kalacak. Nem oranı %60-70 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı yine 10-15 km/saat arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılımandır. Ancak, nem oranının yüksek olması bunaltıcı hissedilebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların bol su içmeleri faydalı olacaktır. Hafif ve nefes alabilir giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da gereklidir.

Ordu'da 17 Ağustos Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 27-28 derece, gece ise 19-20 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların nem oranını göz önünde bulundurması önemlidir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"Belediye Başkanı Çoruhlu: "Sarık işimi yapmama engel değil"
Bakan Çiftçi Alihan Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme ağını açıkladı!Bakan Çiftçi Alihan Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme ağını açıkladı!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

"Türkiye’yi satın alırım" sözleriyle uçakta olay çıkartmıştı! Evinde uyuşturucu bulundu

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Kahve Dünyası’nın sahibi Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Beşiktaş sezona galibiyetle başladı! Eyüpspor'u Cerny'nin golüyle devirdi

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Atilla Taş'tan ünlü dizi oyuncusuna sert tepki: "Şu hareketlere bak! Yahu siz kimsiniz?"

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

Turistlerin yeni gözdesi oldu! Akın akın geliyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.