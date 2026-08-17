Ordu Hava Durumu! 17 Ağustos Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 17 Ağustos Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olarak öngörülüyor. Gündüz hava sıcaklığı 27-28 derece civarında bekleniyor. Gece ise sıcaklık 19-20 derece arasında olacak. Nem oranı %60-70 seviyelerindedir. Rüzgar hızı 10-15 km/saat arasında tahmin ediliyor.

Bugün Ordu'da hava durumu ılımandır. Gündüz sıcaklıklar 27-28 derece civarında kalacak. Gece sıcaklık ise 19-20 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60-70 olacak. Rüzgar hızı ise 10-15 km/saat arasında tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Ağustos Salı günü sıcaklık 27-28 derece civarında olacak. 19 Ağustos Çarşamba günü ise sıcaklık 28-29 dereceye yükselecek. Gece sıcaklıkları 19-20 derece civarında kalacak. Nem oranı %60-70 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı yine 10-15 km/saat arasında olacak.

Bu dönemde hava koşulları ılımandır. Ancak, nem oranının yüksek olması bunaltıcı hissedilebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların bol su içmeleri faydalı olacaktır. Hafif ve nefes alabilir giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Güneş koruyucu ürünler kullanmak da gereklidir.

Ordu'da 17 Ağustos Pazartesi günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 27-28 derece, gece ise 19-20 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların nem oranını göz önünde bulundurması önemlidir.