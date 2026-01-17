Ordu Hava Durumu! 17 Ocak Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 17 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu kış koşullarının etkisini hissettirecek. Gün boyunca hava sıcaklıkları -5 ile -1 derece arasında değişecek. Zaman zaman karla karışık yağışlar görülecek. Bu nedenle, Ordu'daki hava soğuk ve karla karışık yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 18 Ocak Pazar günü hava sıcaklıkları -2 ile 1 derece arasında olacak. Artan bulutlarla birlikte hafif kar yağışı bekleniyor. 19 Ocak Pazartesi günü ise hava sıcaklıkları 0 ile 1 derece arasında değişecek. Yine zaman zaman karla karışık yağışlar görülecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yola çıkacakların tedbirli olmaları gereklidir. Yolculuk yaparken araçların kar lastikleriyle donatılmış olması önemlidir. Sürüş hızının hava koşullarına uygun şekilde ayarlanması gerekmektedir. Açık alanlarda vakit geçireceklerin sıcak giyinmeleri önemlidir. Ayrıca hipotermi riskine karşı da önlemler alınmalıdır.

Ordu'da 17 Ocak 2026 Cumartesi günü ve sonraki günlerde hava durumu soğuk ve karla karışık yağışlı olacak. Bu koşullarda gerekli önlemleri almak, olası olumsuzlukların önüne geçmek açısından büyük önem taşıyor. Hem sürücüler hem de yayalar için dikkatli olmak şarttır.