Ordu Hava Durumu! 18 Aralık Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 18 Aralık 2025 tarihinde hava durumu genelde açık ve güneşli olacak. Gün boyunca sıcaklıklar 10 ile 11 derece arasında değişecek. Nem oranı %71 seviyesinde kalacakken, rüzgar saatte 7.2 km olarak esmesi bekleniyor. Dış mekan etkinlikleri için hava koşulları oldukça elverişlidir. Önümüzdeki günlerde de benzer hava durumu koşulları yaşanacak. Konforlu döngü için hava durumu dinamiklerine dikkat edilmesi önem taşır.

Taner Şahin

Ordu'da 18 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu genel olarak açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 10 ile 11 derece arasında değişecek. Gün doğumu saati 07:48 olacak. Gün batımı ise 17:02'de gerçekleşecektir. Nem oranı %71 civarında kalacak. Rüzgar hızı ise saatte 7.2 km olarak bekleniyor.

Günün hava durumu oldukça elverişli. Gündüz sıcaklıklar 10 ile 11 derece arasında olacak. Nem oranı %71 etrafında seyredecek. Rüzgar hızı ise 7.2 km civarında tahmin ediliyor. Bununla birlikte, hava koşulları dış mekan etkinlikleri için uygun olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 19 Aralık Cuma günü sıcaklıklar 11 ile 12 derece arasında olacak. Hava genellikle açık olacak ve güneşli günler yaşanacak. 20 Aralık Cumartesi günü benzer sıcaklıklar bekleniyor. Hava, güneşli ile parçalı bulutlu arasında değişecek. 21 Aralık Pazar günü ise hava biraz daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar yine 11 ile 12 derece arasında kalacak.

Bu dönemde hava koşulları ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken bir kat daha giyinmek faydalı olacaktır. Yüksek nem oranı nedeniyle terleme artabilir. Bu nedenle hafif, nefes alabilen kıyafetler tercih edilebilir. Rüzgarın saatte 7.2 km olması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunuyor. Planladığınız dış mekan aktivitelerini rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Ordu'da 18 Aralık 2025 havası elverişli olacak. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar devam edecek. Dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giyinmek önem taşımaktadır. Nem oranını göz önünde bulundurmak, konforlu bir gün geçirmenize yardımcı olacak.

