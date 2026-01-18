HABER

Ordu Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 18 Ocak 2026 tarihinde hava durumu kış koşullarına uygun şekilde şekillenecek. Hava sıcaklıkları 0 ile -3 derece arasında değişecek. Gün boyunca hafif kar yağışı bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklar ise -1 ile -14 derece arasında olacak. Ayrıca, nem oranı %55 ile %88 arasında değişim gösterecek. Vatandaşların kalın giysiler ve su geçirmez elbiseler tercih etmeleri önemlidir. Yolculuk öncesi hava durumu kontrol edilmelidir.

Ufuk Dağ

Ordu'da 18 Ocak 2026 Pazar günü hava durumu kış koşullarına göre şekillenecek. Hava sıcaklıkları 0 ile -3 derece arasında değişecek. Gün boyunca hafif kar yağışı bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklar -1 ile -14 derece arasında olacak. Nem oranı %55 ile %88 arasında değişecek. Rüzgar hızı 4,6 ile 15,1 km/saat olarak ölçülecek. Gün doğumu saati 07:50, gün batımı saati 17:30 olarak tahmin ediliyor.

19 Ocak Pazartesi günü hava sıcaklıkları 0 ile -1 derece arasında olacak. Zaman zaman kar yağışı bekleniyor. Hissedilen sıcaklıklar -1 ile -5 derece arasında değişecek. 20 Ocak Salı günü hava sıcaklıkları 2 ile -5 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı devam edecek. 21 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklıkları 3 ile -4 derece arasında tahmin ediliyor. Güneşli bir hava bekleniyor.

Bu dönemde hava koşulları soğuk ve kar yağışlı olacak. Ordu'da yaşayanların ve ziyaretçilerin hazırlıklı olmaları önemlidir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez giysiler de bulundurulmalıdır. Ayakkabılar kaymaz tabanlı olmalıdır. Araç kullanırken lastiklerin kış koşullarına uygun olduğundan emin olunmalıdır. Yolculuk öncesi hava durumu kontrol edilmelidir. Yaşlılar ve çocuklar hassas gruplardır. Soğuk hava koşullarından daha fazla etkilenebilirler. Gerekli önlemler alınmalıdır.

