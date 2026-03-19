Ordu Hava Durumu! 19 Mart Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 19 Mart 2026 Perşembe günü hava durumu bulutlu ve serin. Gündüz sıcaklığı 12 derece civarına ulaşıyor. Gece sıcaklıkları 6 derece seviyesinde seyrediyor. Yani bu, hava durumunun serin ve bulutlu olduğunu gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak. 20 Mart Cuma günü hafif yağış bekleniyor. 21 Mart Cumartesi günü alçak bulutlar gözlemlenecek. 22 Mart Pazar günü ise hava yine bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 11-12 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları 5-7 derece ile sınırlı kalacak.

Bu serin ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Sabah ve akşam saatlerinde kalın giysiler giyinmekte fayda var. Islanmamak için su geçirmez ayakkabılar kullanılmalı. Ayrıca, şemsiye taşımak da yararlı olacaktır. Yağışlı günlerde trafik koşulları olumsuz etkilenebilir. Yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir.

Ordu'da hava durumu serin ve yağışlı koşulların devam edeceğini gösteriyor. Planlarınızı oluştururken hava koşullarını dikkate almanız gerekiyor. Gerekli önlemleri almak, konforlu ve güvenli bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.