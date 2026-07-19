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Ordu Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 19 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu oldukça hoş. Gün boyunca sıcaklık 20 ile 23 derece seviyelerinde seyredecek. Genel olarak güneşli geçecek hava, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için mükemmel bir fırsat sunuyor. Önümüzdeki günlerde de hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Güneşli günlerden faydalanmak için doğru önlemler almak, sağlığınızı korumak açısından önemlidir.

Ordu Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 19 Temmuz 2026 Pazar günü, Ordu'da hava durumu keyifli. Gün boyunca hava sıcaklıkları 20 ile 23 derece arasında değişecek. Hava koşulları genellikle güneşli olacak. Bu durum, Ordu'da dışarıda vakit geçirmek isteyenler için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 20 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklıkları 21 ile 24 derece arasında olacak. Hava koşulları yine çoğunlukla güneşli geçecek. 21 Temmuz Salı günü de benzer sıcaklıklar ve hava koşulları bekleniyor. 22 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklıkları 22 ile 25 derece arasında olacak. Hava koşulları yine güneşli olacak.

Bu güzel hava koşullarından en iyi şekilde faydalanmak için bazı önlemler almak önemlidir. Öğle saatlerinde güneş ışınlarının daha güçlü olabileceğini unutmamak gerekir. Dışarıda zaman geçirirken güneş kremi kullanmak faydalıdır. Şapka takmak ve bol su içmek sağlığınızı korumanıza yardımcı olur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak her zaman önemlidir.

Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Ordu'da önümüzdeki günlerde hava durumu elverişli olacak. Güzel havanın tadını çıkarırken, önlemleri alarak keyifli bir hafta geçirmenizi dilerim.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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