Ordu Hava Durumu! 20 Temmuz Pazartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 20 Temmuz Pazartesi günü hava durumu yaz aylarının tipik özelliklerini taşıyacak. Güneşli ve sıcak bir gün olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 28 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 20 derece civarında olacak. Rüzgar hızı 3 km/s civarında ölçülecek. Nem oranı %60 civarında kalacak. Yağış beklenmiyor. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 21 Temmuz Salı günü sıcaklık 28 derece olacak. 22 Temmuz Çarşamba günü de sıcaklık 28 derecede kalacak. 23 Temmuz Perşembe günü ise sıcaklık 26 dereceye düşecek. Bu süre içerisinde hava genel olarak güneşli olacak ve yağış beklenmiyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için ideal bir dönem. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Dışarıda vakit geçirirken şapka takmak faydalıdır. Güneş kremi kullanmak da gereklidir. Bol su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Sıcak havalarda yüksek nem oranı, terlemeyi artırabilir. Vücudun su kaybetmemesi için gün boyunca yeterli su içmeye özen gösterilmelidir.

Sonuç olarak, Ordu'da 20 Temmuz Pazartesi ve sonraki günler hava sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Güneşten korunmak için gerekli önlemleri almayı unutmamalısınız.