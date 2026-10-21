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Ordu Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 21 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu, Karadeniz ikliminin etkisiyle 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güne hafif serinlikle başlanırken, ilerleyen saatlerde sıcaklık artıyor. Gün içerisinde yağış ihtimali var. Dışarıda vakit geçirecekler için ceket ve şemsiye bulundurmak faydalı olacak. Önümüzdeki günlerde yağışlı hava, serinliği artırabilir. Bu nedenle, dış mekan etkinlikleri planlamadan önce hava raporunu kontrol etmek önemli.

Ordu Hava Durumu! 21 Ekim Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Ordu’da 21 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu, Karadeniz ikliminin yumuşak yüzünü yansıtıyor. Bugün sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güne sabah saatlerinde hafif bir serinlikle başlıyoruz. İlerleyen saatlerde sıcaklıklar gitgide yükseliyor. Havanın genel olarak kapalı olması dikkat çekiyor. Arada sırada bulutlar gün boyunca etkisini sürdürüyor. Bu nedenle insanlar dışarıda vakit geçirmeyi düşünürken hafif bir ceket veya hırka bulundurmalı.

Bugünkü hava, içeride ve dışarıda keyifli zaman geçirmek için güzel bir fırsat sunuyor. Gün içinde bir miktar yağış olabilir. Açık havada zaman geçirecek olanlar şemsiye bulundurmalı. Ordu'nun bu dönemindeki hava şartları değişkenlik gösteriyor. Ancak genel anlamda dışarıda vakit geçirmek için uygun koşullar mevcut.

Önümüzdeki günlerde hava durumu dikkatli olmayı gerektiriyor. Çarşamba günü başlayan yağışlı hava, hafta sonuna dek devam edebilir. Tahminlere göre sıcaklıklar 18 ile 21 dereceler arasında dalgalanacak. Yağışların etkisiyle havanın biraz daha serin hissedilmesi bekleniyor. Böyle bir hava doğa yürüyüşleri ve açık hava etkinlikleri için ideal değil. Dışarı çıkmadan önce hava raporunu kontrol etmek önem kazanıyor.

Bu dönemlerde Ordu'da yaşayanların evlerini ve iş yerlerini su baskınlarına karşı koruması gerekebilir. Pencerelerin ve kapıların sağlam olduğundan emin olmalılar. Çevredeki su birikintilerini göz önünde bulundurmak da önemli. Olası olumsuzlukları en aza indirmek için tedbirler almak faydalı olacaktır.

Gün içinde Ordu’da keyifli bir hava var. Ancak ilerleyen günlerde dışarıda dikkatli olmak gerekiyor. Uygun yan ürünleri bulundurmak da önemli. Hava durumunu takip etmekte fayda var. Ordu'da hava şartlarına göre çeşitli etkinliklerinizi planlarken iç mekan aktivitelerine yönelmek daha sağlıklı bir tercih olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
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