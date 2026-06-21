Ordu Hava Durumu! 21 Haziran Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 21 Haziran 2026 Pazar günü hava durumu değişken olacaktır. Bölge sakinleri için bu durum ilginç koşullar sunuyor. Gün boyunca hava yerde sağanaklarla bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 22 dereceye kadar çıkacak. Gece saatlerinde ise 13 ile 14 derece arasında düşecek. Rüzgarın hızı saatte 14 kilometre civarında olacak.

Açık hava etkinlikleri planlayanlar, su geçirmez giysi bulundurmalı. Nem oranının yüksek olabileceğini dikkate alarak önlem almak faydalı olacaktır. Elektronik cihazların nemden etkilenmemesi için korunması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu değişiklik gösterecek. 22 Haziran Pazartesi günü kısmen güneşli olacak. 23 Haziran Salı günü zaman zaman yağmur ve çisenti görülecek. 24 Haziran Çarşamba günü yer yer bulutlu, ardından güneşli geçecek. Sıcaklık gündüz saatlerinde 23 ile 25 derece arasında değişecek. Gece saatlerinde ise 14 ile 15 derecede kalacak.

Bu dönemde hava koşullarında değişkenlik olabileceğini unutmamak gerekir. Plan yapanlar, hava durumunu düzenli olarak kontrol etmelidir. Eğer gerekirse planlarını esnek tutmaları önerilir. Yağışlı günlerde yollar kayganlaşabileceğinden, araç kullanırken dikkatli olunması önemlidir.

Hava durumu, Ordu'da 21 Haziran 2026 Pazar günü ve takip eden günlerde çeşitli koşullar sunacak. Bu değişken koşulları göz önünde bulundurarak plan yapmanızda fayda vardır.