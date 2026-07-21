Ordu Hava Durumu! 21 Temmuz Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 21 Temmuz Salı 2026 günü, hava genellikle açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 27 - 28 derece civarında. Gece ise sıcaklığın 19 - 21 derece arasında olması bekleniyor. Rüzgar hafif eserek saatte 3 - 4 kilometre hıza ulaşacak. Nem oranı %50 - %60 seviyelerinde olacak.

Bu güzel havada, Ordu'nun eşsiz doğasını keşfedebilirsiniz. Sahil boyunca yürüyüş yapabilirsiniz. Aynı zamanda denize girebilirsiniz. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarının etkisiyle sıcaklık artacak. Bu nedenle açık hava etkinlikleri için uygun bir zaman olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 22 Temmuz Çarşamba günü sıcaklık 28 - 29 derece civarında olacak. 23 Temmuz Perşembe sıcaklığın 27 - 28 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. 24 Temmuz Cuma günü ise sıcaklık 26 - 27 derece civarında olacak. Hava genel olarak açık ve güneşli kalacak.

Bu güzel havayı en iyi şekilde değerlendirmek için planlar yapabilirsiniz. Açık hava etkinlikleri düzenleyebilirsiniz. Sahil kenarında vakit geçirebilir veya doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Ancak, güneş ışınlarının etkisi cilt sağlığı için önemlidir. Güneş kremi kullanmayı ve şapka takmayı unutmayın. Su kaybını önlemek amacıyla bol bol su içmelisiniz.

Sonuç olarak, Ordu'da hava durumu oldukça elverişli olacak. Açık hava etkinliklerinizi planlama fırsatını değerlendirin. Şehrin sunduğu güzelliklerin keyfini çıkarabilirsiniz.