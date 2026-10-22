Ordu Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu’nun 22 Ekim 2026 tarihli hava durumu, Karadeniz’in serin ve hafif rüzgarlı ikliminden etkileniyor. Bugün sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güneş, ara ara bulutların arkasında kalacak. Bulutlu bir hava hakim olacak. Öğleden sonra Canik Dağları’nın etkisiyle bulutlar yoğunlaşacak. Kısa süreli yağışlar meydana gelebilir. Bu nedenle, şemsiyeleri yanınıza almanızı öneriyoruz.

Bugünkü hava durumu hakkında merak edenlere, "bugünkü hava nasıl" sorusunun net cevabı var. Güneşli aralıkların yanı sıra yaşanacak yağışlar dikkate alınmalı. Ordu’da dışarıda vakit geçireceklerin kıyafet tercihlerine dikkat etmeleri iyi olur. Gün ilerledikçe hava serinleyecek. Dağlardan gelen rüzgarlar soğuk hissiyat yaratacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer bir seyirde devam edecek. Hafta sonuna kadar sıcaklıklar 20 derece civarında olacak. Ancak hava şartları dalgalanma gösterebilir. Cuma ve Cumartesi günü daha belirgin yağışlar bekleniyor. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemli bir konu.

Hava durumuna göre koruyucu önlemler almak şart. Özellikle hastalık riskinin arttığı bu dönemde katmanlı giysiler akıllıca bir tercih olur. Uzun süreli yağış bekleniyorsa uygun kıyafet ve şemsiye almak faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun hareket etmek, Ordu’da keyifli zaman geçirmenizi sağlar.

Ordu’nun 22 Ekim 2026 hava durumu, Karadeniz ikliminin etkilerinin yanında serin ve değişken bir hava sunuyor. Gelecek günlerde bu değişkenliğin devam etmesi, hem yerel halk hem de tatilciler için hazırlıklı olmanın önemini ortaya koyuyor.