Ordu Hava Durumu! 22 Şubat Pazar Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 22 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu değişken. Bölge sakinleri için bulutlu ve yağışlı bir gün bekleniyor. Sıcaklık gündüz saatlerinde 12 dereceye yükselecek. Gece ise 4 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgar batıdan saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %79 civarında kalacak.

Bugünkü hava, yağışlı ve serin bir gün sunuyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşecek. Dışarı çıkarken uygun giyinmek önemli. Yanınıza şemsiye almayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 23 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 5 ile 1 derece arasında olacak. Yağmur ile çisenti şeklinde yağışlar bekleniyor. Salı günü ise sıcaklıklar 11 ile 5 derece arasında yükselecek. Yağışlı bir hava hakim olacak. Çarşamba günü sıcaklık 9 ile 3 derece arasında değişecek. Yağmur geçişleri görülecek.

Hava koşullarının değişkenliği önemli bir konu. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek faydalı. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Yağışlı günlerde kaygan zeminlere dikkat edin. Su birikintilerinden uzak durmak güvenliğinizi sağlar.

Ordu'da 22 Şubat 2026 Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu yağışlı ve serin olacak. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Gerekli önlemleri almanız yararlı olacaktır.