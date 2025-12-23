HABER

Ordu Hava Durumu! 23 Aralık Salı Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 23-26 Aralık 2025 tarihleri arasında hava durumu kapalı ve bulutlu geçecek. Sıcaklıklar 8 ile 14 derece arasında değişirken, nem oranı yüksek olacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Rüzgar hızı ise 4-12 kilometre/saat arasında değişim gösterecek. Dışarı çıkarken uygun giyinmek ve şemsiye bulundurmak önemli. Kaygan zeminlere dikkat edilmeli, rüzgara karşı önlem alınmalıdır. Bu dönemde serin ve yağışlı hava koşulları olacak.

Devrim Karadağ

23 Aralık 2025 Salı günü Ordu'da hava durumu kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında değişecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hızı 4 ile 12 kilometre/saat arasında olacak. Gün boyunca hafif yağış bekleniyor.

24 Aralık Çarşamba günü hava durumu benzer şekilde kapalı ve bulutlu. Sıcaklıklar 10 ile 14 derece arasında olacak. Hafif yağışlı koşullar devam edecek.

25 Aralık Perşembe günü hava durumu hafif yağmurlu olacak. Sıcaklıklar 9 ile 13 derece arasında değişecek.

26 Aralık Cuma günü hava durumu hafif yağmurlu bir şekilde geçecek. Sıcaklıklar 8 ile 9 derece arasında olacak.

Bu dönemde yağışlı ve serin hava koşulları var. Dışarı çıkarken uygun giyinmek faydalı. Islanmamak için şemsiye veya su geçirmez giysiler kullanılabilir. Nem oranının yüksek olması nedeniyle dikkatli olunmalı. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde kaygan zeminlere karşı dikkat edilmeli. Rüzgar hızı zaman zaman artabilir. Açık alanlarda dikkatli olmak önemli. Rüzgar nedeniyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmak önerilir.

