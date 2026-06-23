Ordu Hava Durumu! 23 Haziran Salı Ordu hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Haziran 2026 Salı. Ordu'da hava durumu genellikle bulutlu. Sıcaklık 21 derece civarında seyrediyor. Gece saatlerinde sıcaklık 14 ile 15 derece arasında olacak. Bu koşullar sabah ve akşam saatlerinde hafif serinlik hissi yaratabilir.

Ordu'daki hava durumu, önümüzdeki günlere göre serin kalacak. 24 Haziran Çarşamba, sıcaklık 26 ile 27 dereceye yükselebilir. Bu daha sıcak bir gün anlamına geliyor. 25 Haziran Perşembe günü, kısa süreli sağanaklar görülebilir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. 26 Haziran Cuma günü ise yer yer sağanaklar bekleniyor. Gün boyunca aralıklı yağışlar görülecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmeli. Suya dayanıklı giysiler de iyi bir seçenek. Ayrıca hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücudu korumak için kat kat giyinmek faydalı.

Ordu'da 23 Haziran 2026 Salı günü hava durumu bulutlu olacak. Sıcaklık 21 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar artacak. Ayrıca yağışlı günlerde görülebilir. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak günlerinizi daha konforlu geçirebilirsiniz.