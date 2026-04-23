Ordu Hava Durumu! 23 Nisan Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Bugün 23 Nisan 2026 Perşembe. Ordu'da hava durumu serin. Yağışlı bir gün olacağı tahmin ediliyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 - 8 derece civarında olacak. Yağışlar gün boyunca devam edecek. Rüzgar kuzeybatıdan esecek. Hızı saatte yaklaşık 10 kilometre olacak. Nem oranı %90 civarında tahmin ediliyor. Ordu'daki hava durumu serin ve yağışlı olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 24 Nisan Cuma günü sıcaklık 11 - 12 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu koşullar görülebilir. 25 Nisan Cumartesi günü hava sıcaklığı 14 - 15 dereceye yükselecek. Hava koşulları daha stabil hale gelecek. 26 Nisan Pazar günü sıcaklık 15 - 16 derece civarında olacak. O gün hava koşulları açık olacak. Bu dönemde uygun giyinmek önem taşıyor. Yağışlı günlerde şemsiye bulundurmak faydalı. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyecek. Araç kullanırken dikkatli olunmalıdır.