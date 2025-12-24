HABER

Ordu Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağışlı ve bulutlu geçecek. Sıcaklık 10 ile 12 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık 9 ile 7 derece olacak. Rüzgar sabah 8 km/saat, öğle ise 11 km/saat seviyelerine ulaşacak. Nem oranı %80 ile %89 aralığında bekleniyor. Bu koşullara uygun giysi seçimleri yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Şemsiye almak akıllıca bir tedbirdir.

Ordu Hava Durumu! 24 Aralık Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Ordu'da 24 Aralık 2025 Çarşamba günü hava durumu hafif yağışlı ve bulutlu olacak. Sabah saatlerinde sıcaklık 10 ile 12 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise 9 ile 7 derece arasında olacak. Rüzgar, sabah 8 km/saat, öğle 11 km/saat hıza ulaşacak. Nem oranı %80 ile %89 arasında değişim gösterecek. Gün doğumu saati 07:51, gün batımı saati 17:04 olarak tahmin ediliyor.

Bugünkü hava durumu Ordu'da hafif yağışlı ve bulutlu bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Dışarı çıkarken bir şemsiye almak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması terlemeyi artıracaktır. Bu nedenle kat kat giyinmek önemlidir. Su geçirmeyen ayakkabılar tercih edilmesi de akıllıca olacaktır.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu aynı şekilde devam edecek. Ordu'da hafif yağışlı ve bulutlu koşullar sürecek. Sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklıklar ise 4 ile 0 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 7 ile 12 km/saat arasında değişecek. Nem oranı %75 ile %95 arasında olacak. Yanınıza şemsiye almayı unutmayın. Kat kat giyinmeyi sürdürmek iyi bir fikir.

Hava durumu sonuçlarına göre Ordu'da 24 Aralık 2025 Çarşamba günü ve sonraki günlerde koşullar, hafif yağışlı ve bulutlu olacak. Sıcaklıklar 4 ile 12 derece arasında değişecek. Nem oranının yüksek olması bekleniyor. Bu durumlara uygun hazırlık yaparak dışarıda daha rahat vakit geçirebilirsiniz.

Her şey 16 dakikada oldu! İşte havada yaşananlar...Her şey 16 dakikada oldu! İşte havada yaşananlar...
İsrail domatesi mi yiyoruz? Tarım Bakanı Yumaklı açıkladıİsrail domatesi mi yiyoruz? Tarım Bakanı Yumaklı açıkladı

hava durumu Ordu
