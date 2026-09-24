HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 24 Eylül Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

24 Eylül 2026 tarihinde Ordu'da serin ve hafif bulutlu bir hava hakim. Karadeniz ikliminin etkisiyle ortalama sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Sabah saatlerinde hafif bir soğuk hissetmek mümkün. Güneşin açmasıyla hava daha ılımandır. Gün içinde bulutlar arası güneşli saatler beklense de yerel hafif yağışlar da görülebilir. Akşam saatlerinde serinlik artacaktır. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun giysi seçimi yapması önem taşıyor.

Ordu Hava Durumu! 24 Eylül Perşembe Ordu hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

24 Eylül 2026 tarihinde Ordu'da hava durumu serin ve hafif bulutlu. Karadeniz ikliminin etkisi altında. Bugün ortalama sıcaklık 20 derece civarında. Sabah saatlerinde hafif bir soğukluk hissediliyor. İlerleyen saatlerde güneş yüzünü gösteriyor. Hava daha ılıman hale geliyor. Genel olarak hava yaşanabilir. Ordu, uzun zamandır yaz etkisinde kalmıştı. Bu günler, sonbahar atmosferine adım atıldığını gösteriyor.

Gün içerisinde bulutlu havanın zaman zaman açık gökyüzüne dönüşmesi bekleniyor. Dışarıda vakit geçirecekler için hava uygun. Ancak bazı bölgelere yerel hafif yağışlar düşebilir. Bu nedenle dikkatli olunması öneriliyor. Güneşli saatlerde hafif bir ceket bulundurmak faydalı. Akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken olacak. 25 Eylül itibarıyla sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Cuma günü bulutlu ve yer yer güneşli bir hava bekleniyor. Hafta sonu sıcaklıkların biraz daha düşmesi mümkün. Yağışlı hava koşullarının güçlenmesi de olası. Hava şartlarının ani değişimleri bekleniyor. Hava tahminlerini takip etmek önemli.

Gelecek günlerde ani sıcaklık değişimlerine hazırlıklı olmak gerek. Kalın giysiler tercih edilebilir. Dışarıda vakit geçirecekler için uygun kıyafetler seçmek akıllıca olacaktır. Gelişen hava koşullarını göz önünde bulundurmak fayda sağlayabilir. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini kontrol etmek planları şekillendirmede yardımcı olur. Şiddetli rüzgarlara karşı dikkatli olmak olası olumsuzlukları önlemede etkili bir önlem.

Sonuç olarak 24 Eylül 2026 tarihinde Ordu, serin ve dinamik bir hava ile karşılanıyor. Hava, hem sakin hem de hareketli anlar için uygun bir zemin sunuyor. Beklenen hava durumu, gemilerin rüzgarlarını nasıl etkileyecek. Avantaja çevirmek ise kişisel tercihlere bağlı.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bahçeli’den Mansur Yavaş’ın istifası sonrası dikkat çeken mesajBahçeli’den Mansur Yavaş’ın istifası sonrası dikkat çeken mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldıCumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den ayrıldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Tera'nın patronu Emre Tezmen’in ifadesi ortaya çıktı

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

Hadise beyazlara büründü: Yeni klibinden ilk kareler

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

THY'den dev Boeing 737 MAX anlaşması

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

Halka arz yalanıyla yatırım tuzağı: 23 şüpheli gözaltında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.