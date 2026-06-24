Ordu Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 24 Haziran 2026 Çarşamba günü hava durumu, Karadeniz ikliminin etkisiyle ılık ve güzel geçecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 24-25 derece civarında olacak. Gece ise 14-15 derece arasında seyredecek. Nem oranı %60-70 seviyelerinde bulunacak. Rüzgar hızı 10-15 km/saat arasında değişecek. Hava genellikle açık olacak. Ara sıra hafif yağışlar görülebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında ince bir ceket bulundurmaları faydalı olacaktır.

25 Haziran Perşembe günü Ordu'da hava durumu, 25-26 derece civarında gerçekleşecek. 26 Haziran Cuma günü ise sıcaklık 24-25 derece arasında olacak. Her iki günde de hava genellikle açık kalacak. Ancak 26 Haziran Cuma günü hafif yağışlar görülebilir. 27 Haziran Cumartesi günü sıcaklık 24-25 derece civarında olacak. Yer yer sağanaklar görülebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu yakından takip etmeleri önemlidir.

Bu dönemde Ordu'da hava genellikle ılık ve açık olacak. Ancak ara sıra hafif yağışlar ve yer yer sağanaklar görülebilir. Açık hava etkinlikleri planlayanların hava durumunu takip etmeleri gereklidir. Yanlarında ince bir ceket bulundurmaları faydalı olacaktır. Yağış ihtimaline karşı tedbirli olmaları önemlidir.