Ordu Hava Durumu! 24 Ocak Cumartesi Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 24 Ocak 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Altınordu'da hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 3 ile 11 derece arasında seyredecek. Ünye'de hafif sağanak kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar -2,7 ile 1,5 derece arasında olacak. Fatsa'da hafif kar yağışı etkili olacak. Sıcaklıklar -0,8 ile 2,9 derece arasında değişecek. Ulubey'de hafif çiseleyen yağmur görülecek. Sıcaklıklar -8,2 ile -1,8 derece arasında olacak. Akkuş'ta hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar -0,9 ile 2,5 derece arasında olacak. Korgan'da sisli hava koşulları etkili olacak. Sıcaklıklar -11,3 ile -2,3 derece arasında olacak. Gölköy'de hafif yağmurlu hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıklar 4 ile 8,9 derece arasında değişecek.

Bu farklı hava koşulları, Ordu'da gün boyunca çeşitli durumlardaki hava durumlarına neden olacak. Altınordu'da çok bulutlu bir hava bekleniyor. Ünye ve Fatsa gibi bölgelerde hafif kar yağışı etkili olacak. Ulubey ve Akkuş'ta hafif yağmur ve kar yağışı görülecek. Korgan'da ise sisli hava koşulları hakim olacak. Gölköy'de hafif yağmurlu bir hava durumu bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Ordu'da hava durumu iyileşecek. 25 Ocak Pazar günü, Altınordu'da hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 5 ile 14 derece arasında değişecek. 26 Ocak Pazartesi günü, hava yüksek bulutlar arasında görünen güneşli olacak. Sıcaklıklar 8 ile 16 derece arasında seyredecek. 27 Ocak Salı günü, hava çok bulutlu olacak. Sıcaklıklar 9 ile 16 derece arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Planlarınızı hava durumuna göre düzenlemek gereklidir. Özellikle kar yağışı ve yağmurlu günlerde kaygan zeminlere dikkat edilmelidir. Uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Yanınızda uygun giysiler bulundurmak önemlidir.