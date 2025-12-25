Ordu Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

25 Aralık 2025 Perşembe günü Ordu'da hava serin ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 8 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu koşullar etkili olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgar ise hafif şiddette esmeye devam edecek. Ordu'da bugün hava durumu, serin ve yağışlıdır.

26 Aralık Cuma günü hava sıcaklıkları 1 ile 6 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu koşullar devam edecek. 27 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklıkları -1 ile 4 derece arasına düşecek. Hafif yağmurlu hava koşulları bekleniyor. 28 Aralık Pazar günü ise sıcaklıklar 0 ile 7 derece olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olması bekleniyor.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar giymek de önemlidir. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek gerekir. Sıcak içecekler tüketmek de önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler kullanmak, üşümeyi önleyecektir.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava durumu, serin ve yağışlı koşullarla başlayacak. Hafta sonuna doğru ise hava daha güneşli hale gelecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.