HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ordu Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Ordu hava durumu nasıl?

Ordu'da 25 Aralık'tan itibaren serin ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Gün içindeki sıcaklık 4 ile 8 derece arasında değişirken, hafif yağmur bekleniyor. Cuma günü sıcaklıklar 1 ile 6 derece arasında kalacak. Cumartesi günü ise sıcaklık -1 ile 4 dereceye düşecek. Hafta sonu ise daha güneşli bir hava hakim olacak. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve ayakkabılar giymek, soğuk ve yağışlı koşullarda önem taşıyor.

Ordu Hava Durumu! 25 Aralık Perşembe Ordu hava durumu nasıl?
Taner Şahin

25 Aralık 2025 Perşembe günü Ordu'da hava serin ve yağışlı olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 4 ile 8 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu koşullar etkili olacak. Nem oranı yüksek. Rüzgar ise hafif şiddette esmeye devam edecek. Ordu'da bugün hava durumu, serin ve yağışlıdır.

26 Aralık Cuma günü hava sıcaklıkları 1 ile 6 derece arasında olacak. Hafif yağmurlu koşullar devam edecek. 27 Aralık Cumartesi günü hava sıcaklıkları -1 ile 4 derece arasına düşecek. Hafif yağmurlu hava koşulları bekleniyor. 28 Aralık Pazar günü ise sıcaklıklar 0 ile 7 derece olacak. Çoğunlukla güneşli bir hava hakim olması bekleniyor.

Bu dönemde, yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Uygun ayakkabılar giymek de önemlidir. Soğuk havalarda vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek gerekir. Sıcak içecekler tüketmek de önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmez giysiler kullanmak, üşümeyi önleyecektir.

Ordu'da önümüzdeki günlerde hava durumu, serin ve yağışlı koşullarla başlayacak. Hafta sonuna doğru ise hava daha güneşli hale gelecek. Planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandıZehir tacirleri bunu da denedi! Hayvanların içinde uyuşturucu yakalandı
Ankara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz varAnkara kulislerini karıştıracak anket! CHP ile AK Parti’nin oy oranlarında büyük sürpriz var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Libya heyetini taşıyan uçak nasıl düştü? Bakan Uraloğlu tüm detayları paylaştı

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Adana'da biri engelli iki çocuğunu öldürüp, intihar etti

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Sadettin Saran gözaltına alındı! Fenerbahçe'den açıklama

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

Eşref Rüya'da şaşırtan ayrılık! Final sahnesi gündemde

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

'Bu kadar net konuşuyorum' İsa Karakaş haberi verdi (Emekli ve memur zammı)

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

İslam Memiş'ten altın için '6 ay' uyarısı: Gram altında rakam da geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.